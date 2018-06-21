Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов для "Киевводоканала".

Соответствующие решения были приняты на заседании регулятора, передает УНН.

В частности, Комиссия приняла постановление "О внесении изменений в постановление НКРЕКУ, от 16 июня 2016 № 1141" относительно установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год" в том числе для ЗАО "АК "Киевводоканал".

Согласно документу, оптовые тарифы составят:

2,48 грн за 1 куб. м - на водоснабжение (+ 14,29%);

2,37 грн за 1 куб. м - на водоотведение (+ 11,79%).

Тарифы для всех остальных потребителей составят (жителей частного сектора и коллективных потребителей):

6,91 грн за 1 куб. м - водоснабжение (+9,34)%;

6,24 грн за 1 куб. м - водоотвод (+ 13,45%).

Кроме того, НКРЕКП приняла постановление "О внесении изменений в постановление НКРЕКП, от 26 ноября 2015 № 2868" относительно установления тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год".

Согласно документу, тарифы для жителей многоэтажных домов (с использованием внутридомовых систем) составят:

7,32 грн за 1 куб. м - водоснабжения;

6,61 грн за 1 куб. м - водоотведения.

Средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% по водоотведению. Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании - газете "Урядовый курьер".

Как сообщала "Страна", ранее Коболев пригрозил отключить от газа больше сотни городов и сел, если не повысят тарифы.

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