Итальянский бюджетный авиаперевозчик Ernest Airlines открыл продажу билетов на новые рейсы из Киева в центральные аэропорты Рима и Милана - Фьюмичино и Мальпенса.

Об этом сообщает Avianews.com.

Пока в системе бронирования доступны рейсы с 19 октября до конца летнего сезона навигации. Продажа билетов на новые маршруты на зимний сезон пока закрыты.

Согласно обнародованной Ernest Airlines информации, полеты в Рим и Милан будут выполняться из аэропорта "Киев" имени Сикорского на самолетах Airbus A320 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная цена авиабилетов Киев - Рим начинается от 66 евро в одну сторону, перелеты Киев - Милан доступны от 69 евро в одну сторону. В стоимость включена перевозка только ручной клади.

На сегодня лоукостер осуществляет перелеты из Киева в другой миланского аэропорта - Бергамо, а также в Неаполь. А из Львова - в Милан-Бергамо, Венеции и Неаполя.

С 22 июня компания откроет рейсы из Львова в римского аэропорта Фьюмичино и миланского Мальпенса, а с 23 июня начнет летать из Киева в Болонью.

Ранее "Страна" сообщала, что лоукостер SkyUp открывает продажу билетов на внутренние и международные рейсы.

Также в Ryanair подтвердили, что начнут летать в Украину уже этой осенью.