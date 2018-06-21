Во Флориде правохранители задержали подозреваемого в убийстве известного рэпера XXXTentacion. Об этом сообщает New York Daily News.

Подозреваемым оказался как 22-летний Дедрик Уильямс, его взяли под стражу в среду. Уильямсу выдвинули подозрение в убийстве рэпера, чье настоящее имя - Джасей Дуэйн Онфрой.

Уильямс два с половиной года назад он был приговорен за угон автомобиля к пятилетнему условному сроку. Его арестовали без права залога.

Фото: nydailynews.com

Напомним, 18 июня двое мужчин выстрелили в 20-летнего музыканта, когда он выходил из магазина мотоциклов. Оба подозреваемых сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением. На лице у стрелявшего была красная маска.

Также сообщалось, что 19 июня в США застрелили рэпера Джимми Вопо.