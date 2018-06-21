Во Львове на конечной остановке трамвая №3 возле аквапарка под переднюю тележку трамвая попала женщина. Пострадавшую из-под вагона доставали спасатели. После этого ее госпитализировали. Об пишет ZAXID.NET со ссылкой на представителя КП Львовэлектротранс Ивана Бондаря.

По словам чиновника, женщина в возрасте около 40 лет попала под вагон трамвая 1004, который курсировал по маршруту №3, когда он прибыл на конечную остановку на улице Княгини Ольги и поехал на разворотное кольцо.

Фото: zaxid.net

"На место происшествия оперативно прибыли медики, работники ГСЧС, службы КП Львовэлектротранс. Спасатели приподнял вагон и освободили женщину из-под него. После этого медки оказали ей первую помощь и госпитализировали", - рассказал Иван Бондарь.

На момент госпитализации женщина находилась в тяжелом состоянии, но какие именно травмы она получила, пока не известно.

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