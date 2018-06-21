В Украине в этом году официально зарегистрировали второй случай дифтерии, который зафиксирован в Рубежном Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Первый случай был также выявлен в Луганской области.

Министерство здравоохранения рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Дифтерия - вакциноуправляемых инфекция. Единственный способ защититься от нее и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых каждые 10 лет.

В Минздраве напомнили, что во время последней эпидемии дифтерии в Украине с 1991 до 1998-го года, вызванного низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 000 человек 696 из них умерли.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть , даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.

Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем. К летальному исходу могут привести отек слизистых оболочек и блокировки дыхательных путей псевдомембран, токсикоз, поражение сердечно-сосудистой и нервной систем и вторичные инфекции.

Ранее "Страна" сообщала, что доктор сообщил, какой именно дифтерией заболел мужчина на Луганщине.

Также в Тернополе в день прививки от дифтерии умерла шестимесячная девочка.