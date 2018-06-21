Шевченковский райсуд Киева вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для устранения недостатков дело в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в отмывании средств, полученных преступным путем.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Обвинительный акт в отношении Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца... вернуть прокурору для устранения недостатков", - такое решение вынесла председательствующая судья Оксаны Голуб.

Отмечается, такое решение она озвучила в четверг, 21 июня, в ходе подготовительного заседания, заслушав выступления сторон.

Кроме того сообщается, что ранее в ходе заседания подсудимые согласились с тем, чтобы дело рассматривал Шевченковский райсуд Киева, в то время, как меры пресечения им избирал Соломенский райсуд.

Вместе с тем, они выразили протест на ходатайство прокурора о продлении им ранее избранных мер пресечения.

Напомним, экс-нардеп и бывший председатель комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николай Мартыненко был задержан 20 апреля 2017 года детективами НАБУ и прокурорами САП.

По данным правоохранителей, в период с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету ущерб в 17,28 млн долларов. Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

Ранее "Страна" писала о том, что суд разрешил экс-нардепу Мартыненко не сообщать о своем месте жительства и работы.