Дэвид Бекхэм, знаменитый футболист, бывший капитан сборной Англии и муж экс-перчинки из Spice Girls Виктории, выдал свой прогноз на финалистов чемпионата мира - 2018. По его мнению в финале сыграют Аргентина и Англия.

Об этом передает Daily Mail.

"Верю, что Аргентина сыграет с Англией в финале. Очевидно, что я выберу Англию для победы на турнире, все из-за моей предвзятости и страсти по отношению к моей стране.

Очень рад, что мы выиграли первый матч. У Англии очень молодая сборная. У ребят еще нет такого опыта, и дальше на чемпионате мира им будет все труднее, потому что на турнире много хороших команд", - рассказал Бекхэм.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после победы над Тунисом сборная Англии устроила заплыв верхом на единорогах.