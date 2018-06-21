В пятницу в Украину со стороны Балтики придет атмосферный фронт с дождями и грозами, но температура почти во всех областях останется высокой.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"22 июня фронт обусловит дожди с грозами и существенное похолодание в западных областях. Температура воздуха снизится до + 18 + 22, местами до + 16 + 18 градусов. В течение дня дожди охватят северные области и большую часть Центра", - пишет она.

Южные и восточные области в этот день ожидает теплая погода без осадков. Небольшие дожди вечером могут пройти в Одесской области и Крыму.

"В пятницу еще попечет и погреет, в течение дня + 26 + 33 градуса, в Житомирской области + 20 + 25 градусов. В Киеве завтра еще жарко, + 28 + 30 градусов, но уже приедет атмосферный фронт. В столице ожидаются дожди и грозы. Поскольку завтра - пятница и многие после работы планируют посидеть где-то с друзьями, прихватите зонт обязательно", - предупреждает Диденко.

По ее словам, уже в субботу, 23 июня, в большинстве областей Украины, кроме востока и юго-востока, ожидается снижение температуры до +17+23 градусов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что завтра в Украине обещают аномальную жару до +35.

Также в самый длинный день года синоптик прогнозирует в Украине сильную жару.