Жену премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху Сару обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении государственными средствами, об этом сообщает AFP.

Фото: twitter.com

Эту информацию также подтверждает Reuters и Jersualem Post, агентства при этом ссылаются на Министерство юстиции. В обвинении сказано, что, несмотря на присутствие в резиденции повара, жена премьера заказывала еду в ресторанах, и стоимость заказов оценивается в около 100 000 долларов. Оплачивались заказ из государственной казны.

Семья Нетаньяху ранее опубликовала заявление, в котором назвала обвинения абсурдными и выразила уверенность в том, что они будут признаны необоснованными.

Как сообщала Страна, ранее полиция Израиля допрашивала премьер-министра Нетаньяху по подозрению в коррупции.

В начала года полиция Израиля заявляла, что у нее достаточно доказательств для обвинения Нетаньяху