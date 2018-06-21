Оболонский районный суд не допускает новых свидетелей к процессу по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, так как опасается получить новые данные, которые повлияют на процесс.

Об этом заявил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил во время общения с журналистами после заседания суда, прямую трансляцию которого вел телеканал NewsOne.

Некоторые из этих свидетелей готовы предоставить новую информацию касательно снайперов на Майдане в феврале 2014 года и причастности к организации их стрельбы по людям ряда действующих политиков.

По словам Сердюка, в частности, экс-депутат Андрей Артеменко желает дать показания украинскому суду о том, как "были выявлены места нахождения снайперов на Майдане, выявлены непосредственно и задержаны снайперы, которые вероятно осуществляли расстрелы". Помимо этого, по словам адвоката, Артеменко намерен представить суду информацию "о прямой причастности Пашинского и Парубия к формированию соответствующих снайперских групп".

Адвокат экс-президента также заявил, что суд старается не принимать во внимание факты давления со стороны ГПУ на таких свидетелей, как экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий, экс-министр юстиции Александр Лавринович и народный депутат Вадим Новинский.

По словам Сердюка, все трое ранее заявили о том, что ГПУ пыталась их шантажировать с целью сбора ложных показаний по делу Януковича. В частности, адвокаты пытаются приобщить к делу видео якобы имевшей место тайной встречи замов генпрокурора Евгения Енина и Анжелы Стрижевской с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле в 2016 г., которое недавно было опубликовано канале Slidstvo.info, а также интервью Ставицкого израильскому каналу Iland, где он указывает, что представители ГПУ просили его дать показания против Януковича.

Напомним, что на этом видео Slidstvo.info у Ставицкого, взамен на закрытие уголовных дел против него, якобы от имени главы ГПУ Юрия Луценко чиновники прокуратуры требуют несколько миллионов долларов, а также ложные показания против Януковича.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-нардеп Андрей Артеменко готов свидетельствовать в суде по делу о госизмене Януковича.

Также экс-охранник Януковича рассказал, как того пытались задержать в Донецке.