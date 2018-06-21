В Международной федерации футбола (ФИФА) не стали тянуть с долгим разбирательством поведения мексиканских болельщиков, которые скандировали гомофобные кричалки на матче против Германии.

ФИФА решила наказать Федерацию футбола Мексики на $10 000. Об этом сообщил журналист агентства AP Роб Харрис в своем Twitter.

Фото: twitter.com/RobHarris

Напомним, что во время игры с немцами мексиканские болельщики выкрикивали кричалки гомофобного содержания при вводе мяча в игру вратарём Мануэлем Нойером. Мексику несколько раз штрафовали за аналогичное поведение фанатов во время отборочного турнира ЧМ-2018. Федерация футбола страны просила болельщиков отказаться от подобных кричалок.



Также ФИФА на $10 000 оштрафовала Футбольный союз Сербии за "демонстрацию оскорбительного баннера политического содержания" сербскими фанатами на матче с Коста-Рикой (1:0).

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