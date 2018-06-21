В ночь на четверг, 21 июня, неизвестные совершили акт вандализма на Холме Славы во Львове, сообщает Zaхid.net

Так, на могиле советского разведчика Николая Кузнецова желтой краской нарисовали тризуб и написали "враг УПА" и "палач".

Фото: zaxid.net

Напомним, что Николай Кузнецов - советский разведчик, агент НКВД, погибший в 1944 в селе Боратин Бродовского района на Львовщине в перестрелке с бойцами УПА.

В областной полиции заявили, что ищут правонарушителей.

Холм Славы во Львове – это мемориал в честь военных, погибших в Первой мировой войне, и солдат советской армии, погибших во Второй мировой войне.

Ранее неизвестные разбили плиты и исписали монумент советским войскам во Львове.

Как сообщала "Страна", в настоящий момент накануне демонтажа Монумент славы во Львове обнесли забором.