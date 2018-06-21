Полицейские Киева изъяли у пассажира столичной подземки гранату и патроны. Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что на станции "Академгородок" внимание полицейских привлек молодой человек с рюкзаком. При проверке документов и содержания рюкзака правоохранители обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, и вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене Виталий Быков, в рюкзаке у подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов.

Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу.

"Сейчас он дает показания, он - житель Киевской области, 1995 года рождения. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы", - добавил Быков.

Как сообщала "Страна", появилось фото, как в метро Киева прокатился пассажир с лисой на поводке.

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