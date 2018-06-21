Рада внесла в повестку дня законопроект, позволяющий блокировать сайты без решения суда.

Это уже вторая попытка депутатов от "Народного фронта" и БПП протащить в законы норму, которая вводит в стране фактическую цензуру.

Если этот документ примут и его подпишет президент - то любой сайт в Украине можно будет заблокировать по решению следователя или СНБО, чего не было даже в "диктаторских" законах времен Януковича.

Новые поползновения депутатов от правящей коалиции закрыть рот украинским СМИ вызвали возмущение у журналистов и правозащитников.

"Страна" собрала всю информацию о законопроекте и реакцию на него.

"Народный фронт совсем слетел с катушек"

О внесении законопроекта 6688 в повестку дня сообщила нардеп Ольга Червакова. По ее словам, процесс инициировали депутаты комитета нацбезопасности Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол (два последних - "Народный фронт"). При этом Винник, хоть и состоит во фракции Порошенко, тем не менее, считается человеком, близким к лидерам НФ - Александру Турчинову и Сергею Пашинскому.

Называется документ - "О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Такими угрозами предлагается считать "оказание воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами".

Еще в списке угроз - действия, "направленные на нарушение общественной безопасности, устрашение населения, провокацию военного конфликта, международного осложнения ... или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста)".

Последний пункт вообще за гранью: выходит, нельзя рассказывать о "террористах" ничего, кроме самого факта их "терроризма". Их взгляды и убеждения СМИ анализировать не имеют права. "Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма"", - пишет Червакова.

В ответ на угрозы СБУ получает право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть решение прокурора, следователя, согласованное с прокурором, или СНБО.

Штраф для провайдеров за неисполнение этого предписания - 1% годового дохода, при повторном нарушении - 5%.

"Народный фронт, кажется, совсем слетел с катушек. Он продавливает этот законопроект уже год", - говорит Червакова.

По ее словам, под "влиянием на органы государственной власти" подпадает любой общественный контроль - рядовой пикет, митинг, публикация в СМИ. Если закон примут, то все эти невинные вещи пройдут под грифом "информационный терроризм".

Внесение документа в повестку дня обеспечили в основном голоса четырех фракций - БПП, НФ, Радикальной партии и "Воли народа". Причем с первого и второго раза решение принять не удалось.

Попытка номер два

Впервые отдать блокировку сайтов на откуп СБУ пытались еще летом минувшего года. Как повод власть избрала атаку вируса Petya, который "положил" многие ведомства, учреждения, фирмы и банки.

Тогда нардепы от "Народного фронта" сначала зарегистрировали и попытались внести в повестку закон №6676, но он провалился. Тогда и появился его брат-близнец - обсуждаемый сейчас законопроект 6688.

В пояснительной записке к проекту закона говорится что ресурсы можно будет блокировать на время, чтобы защититься от кибератак. Для этого в Уголовный кодекс предлагается добавить статью 213-1 "Временная блокировка доступа к определенному ресурсу в информационно-коммуникационных системах".

Также документ призван облегчить блокировку сайтов, подпадающих под действие санкций президента и СНБО.

Интересная фраза встречается в пояснительной записке к законопроекту: "В проекте Закона Украины отсутствуют правила и процедуры, которые могут содержать риски совершения коррупционных правонарушений". Хотя очевидно, что угроза заблокировать любой сайт в любое время простым решением следователя и прокурора - мощный коррупционный рычаг. Особенно для бизнесов, которые общаются с клиентами через интернет.

Вообще главным образом в пояснительной записке говорится о киберугрозах. Организовать хакерскую атаку - дело несложное. Как и заявление от "потерпевших" от такой атаки на определенном сайте. Теоретически - после этого сайт уже можно блокировать. Пусть и временно на 48 часов (как указано в законопроекте) - но за это время ресурс потеряет много денег и клиентов.

Поэтому проект №6688 есть резон рассматривать не только в контексте цензуры - но и в направлении давления на интернет-бизнес. О чем, кстати, еще прошлым летом заявляли представители IT-индустрии Украины.

"Новая атака на свободу слова"

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко назвал происходящее "новой атакой на свободу слова", а законопроект - "диктаторским". Он подчеркнул, что документ даже не проходил экспертизы комитета по свободе слова (который также возглавляет представитель "Народного фронта" Виктория Сюмар).

"Базовый - Комитет по вопросам свободы слова - проигнорирован полностью! Его даже нет среди комитетов, где должен рассматриваться законопроект. Первый заместитель председателя Комитета Ольга Червакова уже называет проект "сталинским"!", - пишет Томиленко в Facebook.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал законопроект попыткой "забетонировать информпространство" под главу комитета по нацбезопасности Сергея Пашинского, который в последнее время стал объектом расследований в СМИ по воровству в армии.

"Депутаты "Народного фронта" и БПП пытаются протащить законопроект о внесудебном блокировании сайтов.

Если его примут, любой следователь и прокурор по приказу свыше или же просто за деньги могут заблокировать любой сайт в стране и это решение будет обязательно для всех провайдеров.

Ради сохранения власти нынешняя правящая верхушка готова не просто зачистить, а тотально забетонировать информпространство.

Запомните фамилии авторов этого позора - Иван Винник, Татьяна Черновол, Дмитрий Тымчук. А также тех, кто, судя по всему, является идейным вдохновителем введения цензуры. Среди которых стоит выделить Пашинского (как минимум двое из авторов - Винник и Черновол - его соратники). Именно против Пашинского в последнее время идут журналистские расследования о его роли в воровстве на поставках в армию. Так что его желание решить проблему одним махом, закрыв неугодные сайты, вполне понятно".

О том же пишет журналист Александр Дубинский.

"Команда Пашинского, который ворует с оборонного бюджета, устала читать е*баки про себя и шефа. И решила помочь ему в свойственной этой тупой группе товарищей манере.

Депутаты Винник (зам Пашинского в оборонном комитете ВР, партнёр по бизнесу), Черновол (подруга), Тымчук (иждивенец) внесли в Раду законопроект 6688.

В котором предлагают дать любому следователю из любого мухосранского района заблокировать любой сайт.

Хотел узнать, это уже "диктаторские законы" или ещё разминка? Заодно напомню, что когда гайки пытается крутить рукожопый слесарь - ему может отрезать пальцы".

Журналист Денис Иванеско говорит, что это прямая цензура, которая не снилась и Роскомнадзору:

"Народный фронт вводит прямую цензуру. По внесенному в повестку рады законопроекту 6688 любой следователь из района может закрыть любой сайт. Без суда, адвокатов. В лучшем случае получите емаил. И не надо изымать ваши сервера. Хуже роскомнадзора".

"То, что парламентарии ЭТО внесли в повестку дня, говорит о том, что гарантоид и его разномастная свора, не согласная с тем, что гарантоид получил статус хромой утки, готова на все...

Никто еще на Печерске не слышал овации из Кремля? Скоро ветер эту овацию принесет...

Отсюда вопрос - это блюдо тоже будет страной съедено?", - пишет журналист Андрей Капустин.