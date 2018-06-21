Новой атакой на свободу слова назван внесенный в Верховную Раду законопроект о внесудебном блокировании сайтов глава НСЖУ Сергей Томиленко. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Новая атака на свободу слова!

Парламент внес в повестку дня проект законодательных изменений "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Внесудебным способом власть сможет заблокировать деятельность любого сайта! Ведь технологическим терроризмом признаются действия "... и/или направленные на нарушение общественной безопасности, устрашение населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, на оказание воздействия на принятие решений или совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами, или привлечение внимания общественности к определенным политическим, религиозным или иным взглядам виновного (террориста)".

Без суда, без адвокатов, без следственных действий в редакциях украинцев можно будет лишать доступа к "не таким" сайтам.

Авторами диктаторских поправок является Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Черновол. Базовый - Комитет по вопросам свободы слова - проигнорирован полностью! Его даже нет среди комитетов, где должен рассматриваться законопроект. Первый заместитель председателя Комитета Ольга Червакова уже называет проект "сталинским"!

Но лидерство и ответственность! за включение в повестку дня парламента диких инициатив ограничить свободу слова несут БПП (91 голосов "за"), НФ (67 - "за") и Радикальная партия (19-"за") и "Воля народа" (19-"за" )", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com

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