Действующие чемпионы мира, сборная Германии начала чемпионат мира с сенсационного поражения от сборной Мексики (0 - 1). Теперь бундестиму отступать некуда и в двух оставшихся матчах надо взять шесть очков.

Защитник немецкой сборной Матс Хуммельс заявил, что команда приложит все усилия, чтобы избежать поражения или ничейного результата в игре с командой Швеции (состоится 23 июня), которая в первом матче обыграла Корею.

Об этом передает ТАСС.

В случае новой потери очков сборная Германии может крайне осложнить себе борьбу за попадание в плей-офф, либо гарантировано лишится шансов на выход из группы.

"В будущей игре со сборной Швеции есть много опасностей. В самом начале нам необходимо будет давить на оппонента, так как ничья нас не устроит. Игра будет проходить с большим риском, мы постараемся доминировать, но не хотим контратак", - сказал Хуммельс.

Футболист назвал матч против шведов решающим для сборной Германии и подчеркнул недопустимость ошибок, которые присутствовали у немецкой команды в матче против мексиканцев. "Больше таких ошибок допускать нельзя. Еще один проигранный матч - и мы отправимся домой, поэтому надо показать топовую игру", - отметил Хуммельс.

Нападающий Марио Гомес согласился с партнером по команде в том, что сборной Германии необходим наилучший результат в предстоящем матче, однако подчеркнул, что стиль игры немцев останется прежним.

"Сам стиль игры мы не планируем менять, но необходимо учитывать то, что делают игроки соперника", - добавил Гомес.

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