Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, Порошенко призвал освободить украинских заложников, которых удерживают в России и на оккупированных территориях – в Крыму и на Донбассе. Он также отметил важность допуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул необходимость выполнения Россией части Минских соглашений, которая касается безопасности.

Стороны обсудили важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания миротворческой миссии на территории оккупированного Донбасса, говорится в сообщении.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили телефонный разговор лидеров двух государств и отметили, что он состоялся по инициативе Киева.

Об этом пишет пресс-служба Владимира Путина. В российской версии разговора добавились обстрелы на Донбассе и тема минских соглашений. Интересно, что миротворцев Москва называет "охраной СММ ОБСЕ" (Киев настаивает на полноценном миротворческом контингенте).

"С учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) обсуждены вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, отмечается в сообщении пресс-службы президента РФ.

С российской стороны подтверждена безальтернативность минских соглашений.

"Владимир Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками", - отмечает Кремль.

"Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине", - пишет пресс-служба.

Также была затронута "тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских – в России".

Ранее "Страна" сообщала, что омбудсмены Украины и России обсудили по телефону график посещения и список заключенных.

Также о чем до этого говорили по телефону Путин и Порошенко.