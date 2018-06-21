В Верховную Раду внесли законопроект 6688 о внесудебном блокировании интернет-сайтов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель парламентского комитета во вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова (БПП).

Законопроект был внесен депутатами из парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновил.

"Он имеет благородное название - "по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере". Такими угрозами предлагается считать "оказания воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами". Авторы законопроекта предлагают считать это частью "технологического терроризма", - пишет Червакова.

Согласно доукменту, СБУ предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть уже не только решение суда, но и решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

Штраф для провайдеров, нарушающих это решение - 1% годового дохода, при повторном - 5%.

"Народный фронт, кажется, совсем слетел с катушек. Он прожимают этот законопроект уже год. "Осуществление влияния на органы государственной власти" - это любой общественный контроль или рядовой пикет - в случае принятия закона будут терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов - это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов", - пишет Червакова.

Фото: facebook.com/chervakova

Инициатива депутатов вызвала шок у журналистов и пользователей соцсетей.

Так, главный редактор "Украинских новостей" Денис Иванеско заявил, это - прямая цензура.

"Народный фронт вводит прямую цензуру. По внесенному в повестку рады законопроекту 6688 любой следователь из района может закрыть любой сайт. Без суда, адвокатов. В лучшем случае получите емаил. И не надо изымать ваши сервера. Хуже роскомнадзора", - пишет Иванеско.

Фото: facebook.com/denys.ivanesko

Напомним, Верховная Рада в четверг, 21 июня, поддержала президентский законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины". "За" документ проголосовало 248 депутатов.

Ранее "Страна" писала, что СБУ рассылает провайдерам новые "письма счастья" – с очередным списком сайтов для блокировки. На этот раз СБУ требует от операторов заблокировать почти 200 интернет-ресурсов.