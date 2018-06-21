21 июня суд в Лос-Анджелесе признал виновным в убийстве украинки Яны Касьян голливудского сценариста и автора популярных комиксов Блейка Лейбела. Приговор подсудимому объявят 26 июня. Ему грозит пожизненное заключение без права на помилование. Об этом пишут Факты.

Представители обвинения во время судебного процесса не раз подчеркивали жестокость Лейбела. Незадолго до убийства Яна родила дочь от Блейка. Однако пара рассталась. В мае 2016 года Касьян пошла к Лейбелу, чтобы забрать свои вещи и обсудить с ним вопрос об опеке над новорожденной. Домой 30-летняя женщина не вернулась.

Ее мать Ольга, которая прилетела в США помогать Яне ухаживать за новорожденной, обратилась в полицию. Офицеры прибыли по указанному Ольгой адресу. Лейбел забаррикадировал дверь. Полицейским пришлось применить силу, чтобы попасть внутрь.

Обнаженное тело Яны лежало в спальне, небрежно накрытое полотенцем с изображением Микки-Мауса. С головы был снять скальп, отрезано одно ухо, содрана кожа с правой части лица…

Фото: facebook.com

Патологоанатомы в своем заключении заявили, что убийство Касьян является прецедентом в американской криминалистике. Они не могли привести примеры такой же жестокости, с которой один человек лишил жизни другого. Лейбел выпустил из матери своего ребенка всю кровь! В буквальном смысле. В заключении экспертов говорится, что Яна умирала долго и мучительно.

Утоняется, что мать убитой украинки, присутствовавшая при оглашении вердикта, едва не потеряла сознание.

А подсудимый Блейк Лейбел слушал вердикт молча, уставившись невидящим взглядом в стену.

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