Свой 31 день рождения, великий форвард сборной Аргентины Лео Месси отметит на чемпионате мира - 2018. В это воскресенье, 24 июня, на базе "альби селесте" в подмосковных Бронницах, великий Лео будет принимать подарки и поздравления.

Администрация Московской области не могла пройти мимо такой знаментальной даты и приготовила для Лео оригинальные презенты. Месси получит торт весом 3,5 кг и точную копию Кубка мира, изготовленную из гжели.

Об этом сообщает портал минспорта московской области.

"Сборная Аргентины - команда с мировым именем. Естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Лионеля Месси. Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок - торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели - одного из наших национальных символов. Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации сборной Аргентины, Месси увез с собой этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге", - заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Ранее "Страна" сообщала, что оракул Мундиаля по кличке Клеопатра предсказал победу Аргентине в матче с Хорватией.