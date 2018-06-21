Сегодня утром в центре Николаева произошла перестрелка рядом с автобусом с шестьюдесятью детьми.

Об этом пишут "Факты".

ЧП произошло на пересечении Центрального проспекта и улицы Садовой, рядом с гостиницей "Николаев".

По словам очевидцев, группа родителей отправляла здесь детей на отдых к морю. Одна из припаркованных машин загораживала проезд автобусу, в который должны были сесть дети. Один из родителей попросил водителя авто отъехать. Но тот ответил отказом. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку. Кто-то из них попытался снять номерные знаки у оппонента. Потом оба достали из своих машин пистолеты и стали стрелять в воздух.

Все это происходило на глазах примерно шестидесяти ребятишек, ожидавших автобус. Детей охватила паника. В итоге детям пришлось садиться в автобус на проезжей части.

Вызванная на место происшествия полиция занялась опросом участников конфликта и свидетелей. Обоих мужчин доставили в Центральный отдел полиции Николаева.

Ранее "Страна" сообщала, что у рынка в Николаеве неизвестные всадили в мужчину пять пуль и скрылись.

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