Накануне важнейшего поединка ЧМ-2018 в группе "D" Аргентина - Хорватия, который пройдет 21 июня, Селиа Кучиттини, мама великого Лео Месси рассказала о том, как он реагирует на критику после неудачных матчей.

По ее словам огульная критика очень ранит Месси, об этом передает El Trece.

Мама и ее великий сын, фото: eltrecetv.com.ar

"Люди всего мира очень любят его, и мой сын отвечает им тем же, и это прекрасно. Лео очень ценит это. Его мечта - выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше всего, и мы, его семья, поддерживаем Лео. Пишут, что Лионель не чувствует ответственности, но это не так. Вы бы видели Лео таким, каким его видим мы. Он страдает и плачет из-за этого, потому что критика расстраивает и его, и нас. Я пожелала ему удачи и сказала, чтобы он позаботился о себе, наслаждался и играл так, как когда-то играл в "Грандоли", - рассказала мама Месси.

Ранее "Страна" сообщала, что в матче против Марокко на ЧМ-2018 Криштиану Роналду побил европейский рекорд.