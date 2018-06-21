Пользователи соцсетей отмечают День селфи и делятся яркими фото
21 июня мир отмечает международный день селфи.
День селфи отмечают с 2014 года, его основателем считается диджей Год Макнили из Техаса.
В этот день в сети активнее, чем обычно публикуют селфи, пытаясь удивить других пользователей.
Например, UEFA в этот день обнародвоал подборку фото с ЧМ-2018.
Фото: twitter.com
С Днем селфи всех поздравил футбольный клуб "Челси".
Фото: twitter.com
Не забыла отметиться и светская тусовщица Перис Хилтон.
Фото: twitter.com
А легендарный Пол Маккартни сфотографировался на фоне своей статуи в Ливерпуле.
Фото: twitter.com
Не забывают пользователи и о забавных селфи с животными. Например, как с эти ленивцем.
Фото: twitter.com
А музей мадам Тюссо в Лондоне просто обнародовал фото с надписью "Счастливого национального Дня Duckface", подшутив над барышнями, которые любят фотографировать с фирменными выпяченными губами.
Фото: twitter.com/MadameTussauds
Напомним, что появились первые фото и видео, как Ким Чен Ын впервые делал селфи с министрами из Сингапура.
Как сообщала "Страна", в Индии юноша сорвался с водопада, пытаясь сделать красивое селфи.