21 июня мир отмечает международный день селфи.

День селфи отмечают с 2014 года, его основателем считается диджей Год Макнили из Техаса.

В этот день в сети активнее, чем обычно публикуют селфи, пытаясь удивить других пользователей.

Например, UEFA в этот день обнародвоал подборку фото с ЧМ-2018.

Фото: twitter.com

С Днем селфи всех поздравил футбольный клуб "Челси".

Фото: twitter.com

Не забыла отметиться и светская тусовщица Перис Хилтон.

Фото: twitter.com

А легендарный Пол Маккартни сфотографировался на фоне своей статуи в Ливерпуле.

Фото: twitter.com

Не забывают пользователи и о забавных селфи с животными. Например, как с эти ленивцем.

Фото: twitter.com

А музей мадам Тюссо в Лондоне просто обнародовал фото с надписью "Счастливого национального Дня Duckface", подшутив над барышнями, которые любят фотографировать с фирменными выпяченными губами.

Фото: twitter.com/MadameTussauds

Напомним, что появились первые фото и видео, как Ким Чен Ын впервые делал селфи с министрами из Сингапура.

Как сообщала "Страна", в Индии юноша сорвался с водопада, пытаясь сделать красивое селфи.