На чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в России вспыхнул новый скандал. Как выяснилось, форвард сборной Марокко Нордин Амрабат вчера, 20 июня, играл против Португалии с сотрясением головного мозга, которое он получил в матче с Ираном.

Международная федерация футбола (ФИФА) уже потребовала от Федерации футбола Марокко объяснить участие Нордина Амрабата в игре.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sun.

Амрабат вышел на поле через пять дней после получения сотрясения мозга, из-за которого он провел ночь в больнице. Полузащитник начинал матч с португальцами в специальном шлеме, однако через несколько минут снял его. ФИФА раскритиковала марокканскую федерацию за то, что она подвергла риску здоровье Амрабата. Согласно правилам ФИФА, игроки с такой травмой не могут играть минимум в течение шести дней.

"Все врачи сборных, участвующих в чемпионате мира, принимали участие в семинаре, где им была предоставлена подробная информация и рекомендации в случае сотрясения у кого-либо из игроков, - сказал представитель ФИФА. - После инцидента с Амрабатом ФИФА написала врачу сборной Марокко, чтобы напомнить ему о важности следования рекомендациям. Поскольку ответственность в подобных случаях лежит на врачах сборных, ФИФА адресует этот вопрос федерации Марокко и будет внимательно следить за ситуацией на протяжении всего турнира".

Сборная Марокко потерпела два поражения на чемпионате мира: от иранцев (0:1) и португальцев (0:1), и лишилась шансов на выход в плей-офф.

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