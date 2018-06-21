В селе Первомайское Харьковской области 4-летний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Это произошло после того, как ребенок забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Ребенок в тяжелом бессознательном состоянии был доставлен в Харьковскую областную детскую клиническую больницу, где медики оказали ему необходимую помощь... В настоящее время состояние его здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, ребенок был дома вдвоем с 7-летней сестрой. Родители ушли на работу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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