Общие масштабы трудовой миграции украинцев можно оценить в 2-3 миллиона человек, причем большинство из этих людей выезжают на короткий срок.

О таком в эфире "5 канала" заявил заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Познак.

По его данным, за период с 2015 и к началу 2017 года работать за границу хотя бы однократно выезжали 1,3 миллиона украинцев.

Кроме того, в сюжете показан сайт ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме он-лайн наглядно демонстрирует масштабы трудовой миграции из Украины. Согласно данным сайта, каждые 30 секунд страну в поисках работы за рубежом оставляет один украинец.

Экономисты говорят, что снижение ВВП связано с оттоком трудовых ресурсов. Это вызвано тем, что страну покидают в основном люди среднего возраста. А это означает, что налог с зарплаты, который должен обеспечивать пенсии или социальную помощь, в украинский бюджет не поступает.

"Бюджет должен продолжать удерживать пенсионную систему, бюджет должен выполнять взятые на себя ранее социальные обязательства, например по воспитанию детей того человека, который временно находится за границей. То есть, это все те расходы, которые остаются в прежнем объеме, их надо финансировать", - пояснил экономист Олег Устенко.

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Также в Польше живут и работают 2 миллиона украинцев - посол Пекло.