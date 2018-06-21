Верховная Рада приняла закон 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда.

За соответствующее решение проголосовали 265 депутатов.

По словам докладчика по вопросу заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, этот проект закона направлен на реализацию закона о Высшем антикоррупционный суд и даст возможность начать процедуры по созданию и деятельности ВАС в Киеве.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Согласно тексту документа, Высшему антикоррупционному суду будут подследственны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании ст.45(1) Уголовного кодекса Украины, ст. 206(2), 209, 366(1) УК.

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Это означает, что Антикоррупционный суд до 14 июня 2019 года должен быть создан.

Ранее президент Петр Порошенко объявил, что Антикоррупционный суд запустят уже в этом году, но для этого парламентарии должны принять законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда.