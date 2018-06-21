Звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон, который играет персонажа Джона Сноу, заявил, что хочет сменить прическу после съемок финального сезона и избавиться от фирменных кудрей.

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Об этом популярный актер рассказал в интервью изданию.

"Мне хотелось бы ненадолго отойти от дел, насладиться безвестностью, остричься, сделаться менее узнаваемым как персонаж и поделать что-нибудь другое в радикально новом образе", - признался Харингтон. Он добавил, что его новая стрижка будет очень короткой.

Фото: google.com.ua

Напомним, что "мать драконов" написала прощальный пост: покидаю съемки "Игры престолов".

Как сообщала "Страна", звезда "Игры престолов" показала тату и намекнула, кто выживет в финале.