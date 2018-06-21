У Кремля пока нет официального заявления по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Когда будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление. Что касается газеты Times, то при всем уважении, вряд ли она может представлять британский народ", - сказал Песков.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что представители администрации США рассчитывают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в июле.

В свою очередь Трамп заявил на митинге своих сторонников, что американские власти хотели бы наладить отношения с Россией.

Ранее "Страна" писала о том, что Британия обеспокоена тем, что Трамп и Путин могут встретиться до саммита НАТО.

Также мы сообщали, что Трамп рассказал, кто допустил аннексию Крыма и анонсировал встречу с Путиным.