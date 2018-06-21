В турецком Бодруме в результате стрельбы в ночном клубе была убита известная в стране певица Хэсер Тулу (Hacer Tülü).

Об этом пишет DailyMail.

40-летняя исполнительница, некоторые песни которой на YouTube набирали более четырех миллионов просмотров, стала одной из двух убитых во время нападения. Инцидент произошел в престижном ночном клубе Medusa.

Возле заведения остановился автомобиль, из которого выскочил стрелок. Он вошел в здание и открыл беспорядочный огонь.

В результате смертельные ранения получили 40-летняя певица и владелец ночного клуба. Еще четверо пострадавших находятся в больнице.

Отмечается, что полиция изучила записи с камер наблюдения. Одна из них записала регистрационные номера автомобиля, на котором передвигались подозреваемый.

Полицейским удалось как найти машину, так и задержать первых подозреваемых. В настоящее время ведется их допрос, мотив преступления пока не раскрывается.

Фото: instagram.com

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