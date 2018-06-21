Желание переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую связано с историческим прошлым этого региона.

Об этом "Апострофу" рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, переименовать область именно в Сичеславскую, а не в Днепровскую предложили представители общественности.

"Мы решили их поддержать, учитывая то, что это возвращение к одной из самых известных страниц украинской истории - истории сечей, Запорожской Сечи. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, этим объясняется, почему именно эту область мы переименовываем в Сичеславскую. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось для нынешнего города Днепра в годы украинской революции в 1917-1921 годах. Также элемент герба нынешней Днепропетровской области - казачество, что также апеллирует к казацкой истории. Мы считаем, что название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона", - пояснил Вятрович.

Ранее "Страна" сообщала о последнем бое за Днепропетровск. Появится ли в Украине Сичеславская область.

Также стало известно, как хотят переименовать Днепропетровскую область.