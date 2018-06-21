В четверг, 21 июня, на чемпионате мира главный матч тура пройдет в группе "D" - Аргентина против Хорватии. Месси и Со нужно, кровь из носу, брать три очка, чтобы сохранить шансы на плей-офф и реабилитироваться за ничью против исландцев. А сборная Хорватии, обыгравшая в первом Нигерию, не прочь досрочно решить вопрос с выходом в 1/8.

Один из оракулов Мундиаля, тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка "Лимпопо", предсказала сегодня победу сборной Аргентины. Также прозорливое животное сделало ставку на победу англичан во встрече с панамцами 24 июня.

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь зоопарка Анна Белякова.

Тапир Клеопатра за работой, фото: Роман Игнатьев

"Сегодня предсказания касались сразу двух матчей, по мнению Клеопатры, сегодня победит Аргентина, а в воскресенье - Англия. Перед Клеопатрой по уже привычному сценарию поставили мисочки с фруктами, на которых были нарисованы флаги стран. Лакомство подавалось с перерывом в полчаса. Будем надеяться, что наша оракул окажется права", - сказала Анна Белякова.

Ранее тапир трижды угадала исход матчей ЧМ: Швеция - Южная Корея (1:0), Португалия - Марокко (1:0) и Россия - Египет (3:1).

Тапир - травоядное животное из отряда непарнокопытных. В зоопарке Нижнего Новгорода Клеопатра давно стала всеобщей любимицей - она легко идет на контакт с посетителями. Прогнозы результатов матчей чемпионата мира в России также делают эрмитажный кот Ахилл из Санкт-Петербурга, кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга.

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду отпустил на фарт мушкетерскую бородку и не будет бриться до окончания ЧМ-2108.