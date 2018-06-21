Уволенная после опубликованных фото в купальнике воспитательница из Ровно объявила флешмоб среди педагогов.

Она написала, что ее вдохновляет то, что ей пишут слова поддержки незнакомые люди и у нее возникла идея, раз уж так много людей за то, что фото на пляже не аморально, устроить флешмоб с хэштегом #явчительимийвидпочинок.

"Докажем всем, что педагоги тоже люди, и наш отдых не должен никого волновать. Я пережив очень много за эти 8 месяцев, научилась отстаивать себя, я уже никого не боюсь, я защищаю свое будущее... Давайте со мной, фото в купальниках на отдыхе с хэштегом #явчительимийвидпочинок и это касается не только педагогов, но и тех, кто не согласен с такими рода увольнениями", - написала Вита Черешневская.

Фото: facebook.com

Пока в сети можно найти только одного педагога, которая использовала такой хэштег к фото.

Фото: facebook.com

Напомним, что в России преподаватели учебных заведений начали флешмоб в поддержку коллеги из Омска, которую уволили с работы после фотосессии в закрытом купальнике.

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