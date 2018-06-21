На взорвавшейся под Киевом АЗС рассказали, как клиент отказался от услуг заправщика и утащил за собой колонку
После ночного взрыва на АЗС под Киевом на Житомирской трассе, где чудом обошлось без жертв, заправка закрыта. Об этом сообщает ТСН.
Сейчас мастера разбирают часть конструкции, которая была сорвана и обгорела во время взрыва, который произошел около полуночи, когда у работников происходила пересменка.
На АЗС рассказывают, что клиент, действия которого спровоцировали ЧП, отказался от услуг работника заправки, заказал 10 литров бензина, а потом забыл вытащить пистолет из отверстия топливного бака, сел за руль и поехал, потащив за собой заправочную колонку.
"Колонка многофункциональная. Произошла утечка газа. Клиент отказался от услуг помощника оператора. Тот подошел, предложил стандартный пакет услуг: мойка окон и т.д. Но мужчина был категорически против помощи "пистолетчика", - говорит руководитель АЗС.
После возгорания сработала автоматическая система пожаротушения. Полностью потушить огонь удалось за 11 минут. Также работники АЗС быстро перекрыли доступ к резервуарам и этим предотвратили масштабный взрыв.
Полиция уже рассматривает дело и говорит, что наказать могут, как клиента, так и работников заправки за несоблюдение противопожарной безопасности.
Ранее "Страна" писала о том, что в Черкассах возле АЗС задержали мужчину с пакетом взрывчатки.
Также мы сообщали, что на украинских АЗС резко выросли цены на бензин.