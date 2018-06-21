После ночного взрыва на АЗС под Киевом на Житомирской трассе, где чудом обошлось без жертв, заправка закрыта. Об этом сообщает ТСН.

Сейчас мастера разбирают часть конструкции, которая была сорвана и обгорела во время взрыва, который произошел около полуночи, когда у работников происходила пересменка.

На АЗС рассказывают, что клиент, действия которого спровоцировали ЧП, отказался от услуг работника заправки, заказал 10 литров бензина, а потом забыл вытащить пистолет из отверстия топливного бака, сел за руль и поехал, потащив за собой заправочную колонку.

"Колонка многофункциональная. Произошла утечка газа. Клиент отказался от услуг помощника оператора. Тот подошел, предложил стандартный пакет услуг: мойка окон и т.д. Но мужчина был категорически против помощи "пистолетчика", - говорит руководитель АЗС.

После возгорания сработала автоматическая система пожаротушения. Полностью потушить огонь удалось за 11 минут. Также работники АЗС быстро перекрыли доступ к резервуарам и этим предотвратили масштабный взрыв.

Полиция уже рассматривает дело и говорит, что наказать могут, как клиента, так и работников заправки за несоблюдение противопожарной безопасности.

Ранее "Страна" писала о том, что в Черкассах возле АЗС задержали мужчину с пакетом взрывчатки.

Также мы сообщали, что на украинских АЗС резко выросли цены на бензин.