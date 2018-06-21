Звезда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду тронул болельщиков тем, что успокоил плачущего мальчика, из-за чего задержал выезд своей команды.

Маленький мальчик вместе с мамой каким-то образом миновали охрану и пробрались на автостоянку, где был припаркован автобус португальской сборной. Роналду и другие игроки уже сидели в салоне и готовились ехать. Этот случай, как выяснилось, произошел перед самым вылетом в Россию на ЧМ-2018.

Когда ребенок увидел, что его герой собирается уезжать и он уже не сможет его увидеть, то разрыдался навзрыд прямо на стоянке. Тогда Роналду открыл дверь, вышел из автобуса и поприветствовал малыша, а потом обнял и вытер слезы с его щеки. Мать ребенка не растерялась и сфотографировала сына с кумиром.

На мальчике была футболка с номером своего кумира – 7.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду отпустил на фарт мушкетерскую бородку и не будет бриться до окончания ЧМ-2108.

Также ЧМ-2018. Главный арбитр матча Португалия - Марокко в перерыве просил футболку у Роналду.