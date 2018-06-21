Болельщики всего мира с удивлением заметили, что вчера 21 июня, форвард Португалии Роналду вышел на игру с Марокко с небольшой бородкой.

Как оказалось после матча, Криштиану Роналду решил не бриться до окончания чемпионата мира. Об этом передает A Bola.

"Борода - это была шутка перед матчем с командой Испании. Я был в сауне с Куарежмой, брился и сказал, что если забью испанцам, то оставлю бороду до конца чемпионата. Мне повезло, я забил и испанцам, и марокканцам, так что теперь буду отращивать ее до финала", - заявил Роналду.

Возьмет ли он в руки бритвенный станок раньше 15 июля, если Португалия не дойдет до финала - Роналду промолчал.

Роналду с бородкой, фото: A Bola

В первом матче турнира с командой Испании (3 - 3) Роналду оформил хет-трик, первый для себя на чемпионатах мира, и был признан лучшим игроком встречи. А в игре против марокканцев (1 - 0) Роналду забил победный гол и также был признан лучшим игроком матча.

Сборная Португалии делит первое место в группе B с командой Испании. В следующем матче 25 июня португальцы сыграют с иранцами в Саранске.

Ранее "Страна" сообщала, что в матче против Марокко на ЧМ-2018 Криштиану Роналду побил европейский рекорд.