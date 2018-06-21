Украинцем, которого задержали в Словакии по запросу Интерпола, является бывший член Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Владимир Гласнер ("Глок"), который ранее был начальником штаба первого запасного батальона ДУК.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщалось, что задержанный фигурирует в расследовании, как Владимир Г. Он подозревается в нападениях на украинских силовиков, причинении умышленного вреда здоровью, угрозах убийством, незаконном удержании заложников, бандитизме, терроризме, нападении на должностных лиц и других преступлениях. Украинец мог поставлять оружие незаконным вооруженным формированиям.

Фото: lb.ua

Гласнер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу полиции Закарпатской области. Его обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

Фото: lb.ua

Первый запасной батальон ДУК "Правый сектор" был создан 22 июля 2014 года в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока "Правого сектора" Закарпатской области.

После того, как Гласнер вошел в руководство "ПС" Закарпатья, в адрес организации начали раздаваться обвинения, что она работает под заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков.

Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона ДУК в марте 2015 года.

Напомним, что под Черниговом командир роты продавал гранатометы из зоны АТО.

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