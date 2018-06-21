Стали известны подробности стычек активистов с охраной Киеврады, которые произошли сегодня утром. Об этом пишет "Украинская правда".

"Утром была потасовка на входе. Это произошло потому, что у нас есть определенный порядок пропуска лиц в здание. А люди, которые пришли на заседание Киевсовета, – журналисты, активисты, хотели зайти все вместе. Но охрана должна всех проверять по списку. Пришедшие не хотели ждать, пока их найдут в списке. Поэтому была не драка, но потасовка", - сообщила пресс-секретарь Киевсовета Наталья Пругар и добавила, что в результате потасовки активисты даже сломали дверь.

Фото: facebook.com

Как сообщают пользователи соцсети, в самом здании Киевской администрации, а также на улице много правоохранителей в полной амуниции.

На улице проходит митинг за создание Музея на месте археологических находок на Почтовой площади.

Глава общественного движения "Почайна" Анабелла Морина, которая выступает за создание музея, сообщила, что говорила об этом вопросе с мэром.

"Говорила с Кличко на 1 этаже о Почтовой. Он мне закрыл рот рукой. Спасибо, что не ударил, Виталий Владимирович", - написала Морина в Facebook.

По словам пресс-секретаря Киевсовета, в результате все желающие зашли в кулуары.

"Все зашли. Сегодня здесь беспрецедентное количество и журналистов, и граждан из-за вопроса Почтовой площади", - добавила Пругар.

Она также пояснила, что заседание началось с опозданием - в 11:42 - не из-за вопроса музея на Почтовой, а в связи с похоронами поэта и общественного деятеля Ивана Драча, на которые ушла часть депутатов.

"Некоторые депутаты поехали прощаться, из-за отсутствия кворума заседание задерживалось, но оно будет, вопрос Почтовой будет рассмотрен, и, думаю, решение будет исключительно положительное", - сказала Пругар.

Она подчеркнула, что все заседания горсовета "гласные, и нет проблемы, что мы кого-то не пускаем", но вместе с тем призвала общественность соблюдать внутренний порядок городского совета и проходить в кулуары после проверки охраны.

"Это для безопасности самих людей, которые приходят", - подытожила Пругар.

Ранее "Страна" писала о том, что пятеро полицейских получили травмы в стычках у Верховной Рады, есть задержанный.

Также мы сообщали, что после стычек в харьковском горсовете госпитализированы уже четыре сотрудницы мэрии.