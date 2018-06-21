Вчера, 20 июня, специалисты по радиоэлектронике, обнаружили проблему на московском стадионе Лужники, во время матча Португалия - Марокко. Напомним, что этот стадион примет и финал чемпионата мира по футболу - 2018.

Во время игры португальцев с марокканцами в Лужниках была зафиксирована работа четырех датчиков пожарной сигнализации в диапазонах частот 868,3 - 868,8 МГц с нарушением установленных параметров излучения, что потенциально может создать помехи для системы фиксации гола на ЧМ-2018.

Как передает Интефакс, информация для принятия решения представлена в Оргкомитет чемпионата.

Кроме того, в Ростове-на-Дону выявлено одно радиоэлектронное средство (РЭС) системы профессиональной подвижной связи TETRA с отклонением параметров излучения. РЭС перенастроено на частоту в соответствии с разрешением на использование радиочастот.

Система фиксации гола - технология, которая позволяет определить взятие ворот при помощи технических средств. Существует несколько типов подобных систем: одни используют высокоскоростные видеокамеры, другие - чипы в мячах. Одобрение FIFA получили три таких системы: Hawk Eye, GoalControl-4D и GoalRef, использующие вышеперечисленные способы. Кроме того, на проходящем ЧМ-2018 впервые используется система видеопомощи арбитрам (VAR - video assistant referee).

Первый гол на ЧМ-2018, засчитанный благодаря системе определения гола, забил французский полузащитник Поль Погба в ходе матча 1-го тура группового раунда против Австралии.

Ранее "Страна" сообщала, что главный арбитр матча Португалия - Марокко в перерыве просил футболку у Роналду.