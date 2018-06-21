Южнокорейский суд впервые признал убийство собак для получения мяса незаконным, а активисты по защите прав животных обещают, что продолжат требовать полностью запретить употребление в пищу домашних питомцев.

Об этом пишет AFP.

Собачье мясо давно является традиционной частью южнокорейской кухни и ежегодно жители этой страны съедают около миллиона собак.

Однако, в последние годы его потребление сократилось, так как южнокорейцы под давлением активистов все чаще воспринимают собаку лучшего друга человека, а не как домашний скот.

Несмотря на отсутствие конкретного запрета, власти ссылаются на правила гигиены или законы о защите животных, которые запрещают жестокие методы убоя, чтобы прикрыть собачьи фермы и рестораны перед международными событиями, такими как Олимпийские игры в Пхенчхане.

Группа защиты прав животных в прошлом году подала жалобы на оператора собачьей фермы в Пучхоне, обвинив его в "убийстве животных без надлежащих причин" и нарушении строительных и гигиенических правил, а прокуроры позже предъявили ему обвинение.

Он был осужден судом города Пучхон, который постановил, что потребление мяса не является законным основанием для убийства собак, и оштрафовал его на три миллиона вон ($2700). Владелец фермы отказался от своего права на апелляцию.

Это решение было принято в апреле, но с подробностями, опубликованными только на этой неделе. Это было первое решение суда Южной Кореи о том, что убийство собак для собачьего мяса является незаконным.

Прецедент может проложить путь для полного запрещения потребления мяса собак.

На этой неделе депутат от правящей Демократической партии внес в парламент законопроект, который фактически запретит убивать собак для мяса. Около 30 активистов вышли в четверг на акцию, призывая Национальное собрание принять эту меру.

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