Руководить Донецкой областью будет сбушник Александр Куць. Его кандидатуру утвердил Кабмин, рассказал экс-губернатор Павел Жебривский.

Теперь назначение нового областного начальника должен согласовать президент. Впрочем, с этим вопросов возникнуть не должно - судя по биографии Куця, он более чем лоялен Петру Порошенко.

А вот слухи о приходе на Донбасс замминистра по делам оккупированных территорий, коренного дончанина Юрия Грымчака не подтвердились (были разговоры, что таким образом Киев хочет якобы "задобрить" местное население накануне выборов). И руководить Донецкой областью снова будет "варяг".

"Страна" выяснила, что известно об Александре Куце.

Борец с коррупцией из России

Первое, что бросается в глаза при изучении скудной биографии Куця - это гигантский пробел более, чем в десять лет. Известно, что Куць родился в Ростове-на-Дону (1976 год) и до середины 90-х жил в России.

В Украине же он впервые упоминается с 2009 года - как замначальника Главного управления СБУ Киевской области по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ("К").

Старожилы спецслужбы говорят, что управление "К" - одно из самых "хлебных" мест в Службе безопасности. Именно "кашникам" подведомственны экономические преступления: взятки, контрабанда, отмывание денег и многое другое.

В этой должности Куць работает до 2014 года, потом идет на повышение - становится замглавы областного СБУ. А в марте 2015 года Куця с его "экономическим" бэкграундом переводят на Донбасс. Он возглавляет Донецкое областное управление СБУ, где проводит ряд кадровых перестановок.

Именно под его началом работал глава контрразведки Александр Хараберюш, которого взорвали в Мариуполе.

Интересно, что Анатолий Савицкий, которого Куць взял к себе в заместители, уже через год был отстранен от работы - он угодил в скандал, когда приехал пьяный выручать из рук батальона "Ивано-Франковск" нескольких офицеров СБУ, которые хотели без досмотра проехать блок-пост под Мариуполем, где тогда базировалась СБ Донецкой области.

Именно Куць возглавлял спецслужбу, когда были убиты известные командиры сепаратистов - Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви"). "Глава ДНР" Александр Захарченко обвинил главу Донецкого СБУ в ликвидации Павлова:

"По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе, Александр Куць – начальник СБУ в Донецкой области, а также ряд ответственных сотрудников и представителей руководства и объединенного штаба СБУ", – сказал лидер донецких сепаратистов.

В марте 2017 года имя Куця всплыло в связи с разгоном "16 редута" блокады грузов на Донбассе у станции Кривой Торец, которую организовала "Самопомощь" и подконтрольные ей активисты. Видео разгона тогда облетело сеть.

Куць позже признал, что в акции участвовала СБУ и назвал это "контрдиверсионным мероприятием". В ходе него было задержано более 40 человек.

"Разгона блокады не было, это были фильтрационные меропрятия", - объяснил тогда глава Донецкой СБУ.

Очевидно, что ликвидация блокады, которая тогда была невыгодна власти, являлась чисто политическим решением, которого сам Куць принять не мог. Таким образом он уже тогда проявил себя как лояльный президенту человек.

А буквально через пять месяцев после разгона "редута" карьера Куця резко идет в гору.

Новая должность и первый перебежчик

Именно Куць был инициатором объединения Донецкой и Луганской СБУ и переезда ее в более спокойный Краматорск. В августе 2017 года указом Петра Порошенко он эту объединенную структуру и возглавил, получив генеральское звание.

При этом на сайте президента утверждалось, что люстрационную проверку Куць успешно прошел: "Установлено, что в отношении Куця Александра Ивановича, начальника Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, не применяются запреты, определенные частью третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти", - говорится в сообщении.

Одной из первых инициатив генерала на новой должности было массовое блокирование сотовой связи в 50-километровой зоне на линии разграничения. По словам Куця, шпионы, которых СБУ ловит сотнями, передают информацию по мобилкам.

После нового назначения Куця в уже объединенном управлении разразился скандал. По сообщениям сепаратистов, замначальника 2-го шифровального сектора отдела спецсвязи Донецкого СБУ Роман Лабусов перешел на сторону "ДНР". В то же время украинская спецслужба заявила, что Лабусов уже давно - за год до того - уехал в Крым и не вернулся.

В российских СМИ Лабусова назвали "украинским Сноуденом".

Рокировка перед выборами

Впрочем, на карьере Куця этот досадный факт не отразился. Как видим, он снова идет на повышение, впервые занимая публично-политическую должность.

Особенно это симптоматично перед выборами президента.

В регионе, где местное население вряд ли будет голосовать за действующего главу государства, руководить приходит офицер, лояльный Петру Порошенко и способный к силовым акциям политического характера (что было видно по разгону блокады).

Если же отвлечься от электорального контекста, для Донбасса назначение Куця означает сохранение нынешней жесткой линии в отношении местного населения по обе стороны линии конфликта. Именно СБУ под руководством Куця в последние годы была инициатором множества зачисток, облав и ужесточения режима управления на прифронтовых территориях.

И именно эту спецслужбу правозащитные организации обвиняли в многочисленных нарушениях прав человека - в частности, на территории Донецкой области. Как раз, когда местной СБУ руководил Александр Куць.

Также именно СБУ, судя по публикациям в СМИ, неофициально контролирует теневую торговлю через линию разграничения. А значит в этой важнейшей, с точки зрения украинской "политэкономики", сфере большие перемены также не грядут.