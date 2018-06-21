В четверг, 21 июня, Турция вводит заградительные пошлины на импорт товаров из США. Он затронет почти два десятка видов товаров от автомобилей до солнцезащитных кремов.

Об этом сообщает Associated Press.

Турция планирует получать за счет пошлин $267 млн в год. такая сумма примерно соответствует той, на которую претендуют США за счет введения пошлин на турецкую сталь и алюминий.

Турция импортирует из США продукцию на сумму $1,8 млрд и поставляет в США сталь и алюминий стоимостью $1,1 млрд.

Как сообщала "Страна", Еврокомиссия пришла к соглашению относительно ответных мер на введение США пошлин на европейскую сталь и алюминий. Ответные меры затронут американские товары стоимостью в $2,8 млрд. Ограничения вступят в силу уже в пятницу, 22 июня.

Напомним, что начали действовать пошлины США на сталь и алюминий из Евросоюза.