Весной 2014 года достаточно было бы всего нескольких десятков спецназовцев, чтобы сегодня не существовало никаких ОРДЛО, не было тысяч смертей и сотен тысяч разрушенных домов, заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута в ходе празднования 4-й годовщины осовбождения Мариуполя от российских оккупантов.

К празднику Тарута имеет непосредственное отношение. В марте 2014 года он принял для себя очень сложное решение – согласился руководить Донецкой ОГА, и получил мандат на организацию освобождения Мариуполя. Поэтому спецоперация по освобождению Мариуполя разрабатывалась и реализовывалась в тесной связке с областной администрацией, то есть с ним, на то время – главой Донецкой облгосадминистрации.

"Тогда, в 2014 году, мы наблюдали, как поджигается ситуация почти во всех городах области. Эта беспомощность, отсутствие эффективных подразделений, которые бы могли реально нейтрализовать очаги "пожара", показала, что ситуация была абсолютно неконтролируемой. …Единственным способом переломить ход истории было применение спецназа. Всего 40-45 обученных людей были в состоянии в тот период нейтрализовать разворачивающиеся боевые действия. …Но решение так и не было принято", – рассказывает Тарута.

Способность немногочисленного спецназа справиться с задачей в ситуации, когда уже пылала половина области, Сергей Тарута объясняет тем, что российская операция была на тот момент сильно уязвимой – им нужно было время для того, чтобы успеть перебросить свои силы на Донбасс.

Однако на тот момент Украина не контролировала, а догоняла ситуацию. Она оказались не готовой к действенному сценарию. И только по ходу начинала консолидировать силы для противодействия, говорит бывший глава Донецкой ОГА.

В итоге удалось защитить Мариуполь, и ситуация в целом улучшилась, считает Сергей Тарута. Он уверен, что если бы России удалось прорубить коридор в Крым, она бы аннексировала эти территории по крымскому сценарию – вот почему так важно было защитить Мариуполь.

Для освобождения Донецка можно было использовать такую же схему, как и в Мариуполе. Однако задача была масштабнее, требовалась государственная помощь по формированию блокпостов. Но поддержки не было, рассказывает экс-губернатор.

"Это была история полной сдачи Донбасса", – утверждает он.

За сдачу Донбасса обязательно должна наступить ответственность, однако при нынешней власти этого не случится, считает Тарута. В то же время он надеется, что следующая власть будет проукраинской, и тогда разбирательство таки состоится, после чего наступит и ответственность.

Тарута убежден, что Донбасс можно вернуть через год после смены власти в стране. И крайне важно выиграть экономическую войну, иначе от Украины вообще ничего не останется, подытожил глава партии "Основа".