Верховная Рада в четверг, 21 июня, поддержала президентский законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины". "За" документ проголосовало 248 депутатов.

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Всего ко второму чтению к законопроекту было подано более 400 правок.

В первом чтении Рада приняла данный законопроект за основу 5 апреля. Тогда Петр Порошенко сказал, что законопроект о национальной безопасности Украины открывает для Украины двери для эффективного взаимодействия с НАТО.

"Страна" анализировала ключевые новации документа, одна из главных в котором кадровые нюансы. С 2019 года назначать Министра обороны и его заместителей будут из числа гражданских лиц (то есть нынешний министр Полторак, как человек военный, будет вынужден уйти в отставку).

Кроме того, документ переводит фактически все силовые структуры под контроль президента.

Президент - верховный главнокомандующий и руководит сферой безопасности и обороны. Спектр его полномочий широкий - от указов и присваивания званий - до введения военного положения. Также президент утверждает одобренную СНБО стратегию национальной безопасности, военной безопасности и кибербезопасности.

Еще одно новшество - это четкое перечисление 15 ведомств и органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны. В него входят: Минобороны, ВСУ, Госслужба спецтранспорта, МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Госпогранслужба, Миграционная служба, ГСЧС, СБУ, Госохрана, Госспецсвязи, аппарат СНБО, разведорганы.

То есть, получается, что и на МВД, а также на входящие сейчас в его сферу пограничную, миграционную, "чрезвычайную" службы и Нацгвардию также распространяется руководящая воля президента.