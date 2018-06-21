Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла миф, связанный с отложением солей в позвоночнике и лечении спины и шеи путем "вымывания", "разбивания" или "растворения солей".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"За "отложения солей" в позвоночнике принимают видимые на рентгене шиповидные и клювовидные выросты на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом. По мере возрастного износа (дегенеративных изменений) межпозвонкового диска и уменьшения его высоты, увеличивается нагрузка на внешнее кольцо диска (фиброзное кольцо). Край тела позвонка, к которому прикрепляется внешнее кольцо диска, реагирует на это увеличение нагрузки образованием дополнительной костной ткани. Другими словами, в ответ на дегенеративные изменения дисков, позвонки отвечают краевыми костными разрастаниями, которые имеют компенсаторный характер", - пояснила Супрун.

По словам главы Минздрава, на рентгене такие разрастания проявляются в виде шиповидних выростов - остеофитов, а сам процесс их образования называется спондилез.

"Такие же выросты могут образовываться и в межпозвонковых суставах, что называется спондилоатроз или артроз фасеточных суставов. Сами остеофиты не вызывают боль в спине и шее и являются одним из проявлений старения нашего тела. Редко при выраженных разрастаний, направленных в сторону позвоночного канала или межпозвонковых отверстий, остеофиты могут влиять на нервные окончания и вызывать боль, потерю чувствительности, слабость и другие неврологические симптомы", - отметила она.

Кроме этого Супрун подчеркнула, что остеофиты являются костной тканью, которую нельзя растворить, разбить, размять или размассажировать и никакие капельницы, массажи, электрофорез, хондропротекторы, лекарственные препараты или специальные диеты не влияют на формирование и развитие остеофитов.

"Все, что вы можете сделать для замедления этих процессов, это вести здоровый образ жизни, больше двигаться, бороться с избыточным весом и отказаться от вредных привычек", - добавила она.

Она посоветовала в случае болей в спине оставаться подвижным насколько это возможно и стараться продолжать свою ежедневную деятельность, ведь длительное отсутствие активности может ухудшить состояние, обратиться к врачу и выполнять простые упражнения для спины, которые согласует специалист.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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