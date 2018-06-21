Послы стран "Большой семерки" выступают за обмен заключенных в России режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных с целью их освобождения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Канады в G7 в 2018 году.

Фото: twitter.com

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинскими заключенными удерживаемыми в России. Их освобождение, как часть более широкого двустороннего обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Напомним, Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российской власти немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.

Ранее "Страна" писала отом, что генсек Совета Европы Ягланд призвал Москву освободить Сенцова.

Также мы сообщали, что Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на дело Сенцова.