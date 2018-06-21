Украина может по требованию ЕС отменить банковскую тайну, как это произошло в странах Евросоюза.

Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

"За рубежом отмена от банковской тайны объясняется вполне логично - это борьба с черным капиталом, который приобретается начиная с войн во всем мире, терроризма, нелегальной продажи оружия, наркотиков, и заканчивая коррупционными деньгами политиков и бизнесменов. Именно под аргументацией борьбы с черными или серыми деньгами идет общая мировая тенденция по ограничению или полной отмене банковской тайны. Украина, хочет она этого или нет, вынуждена будет идти за этой мировой тенденцией. Другой вопрос - какими темпами", - отметил он.

Несмотря на сопротивление отечественных политиков и желание оттянуть отмену банковской тайны, процесс рано или поздно будет запущен, считает эксперт.

"Думаю, что это будет одно из требований к Украине и украинским банкам при приобретении страной полноправного членства в ЕС. Ведь именно европейские страны, и США также, являются локомотивами тенденции частичной отмены или полного ограничения банковской тайны", - резюмировал Новак.

Ранее "Страна" сообщала о взыскании по-новому: исполнителей обяжут носить форму, а личную информацию должников откроют.

Также НБУ потребовал банки не нарушать закон, но все-таки собирать сведения об украинцах.