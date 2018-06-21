В четверг, 21 июня, в кулуарах киевского горсовета на Крещатике между активистами и охраной произошла потасовка.

Об этом сообщают "Украинские новости".

На сегодняшнем заседании депутаты должны рассматривать вопрос передачи в музей найденных в ходе раскопок на Почтовой площади артефактов.

С 09:30 в Киевсовет начали прибывать активисты, собралось около 150 людей. Они требовали разорвать договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов.

Некоторые из собравшихся попытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже здания. Там и произошла стычка с полицией. Активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу.

Заседание Киевсовета по состоянию на 11:20 не началось.

Напомним, что ранее петиция о передаче музею артефактов с Почтовой площади набрала 10 тысяч подписей.

Как сообщала "Страна", в Киеве могут исчезнуть древние артефакты на Почтовой площади.