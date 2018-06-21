Двое мужчин пострадали в ночь на 21 июня в результате поджога квартиры в многоэтажке в Ровно. Один из пострадавших - депутат местного облсовета. Об этом сообщается на сайте областной Нацполиции.

"Около 01:20 о пожаре в полицию сообщила жительница многоэтажки на улице Евгения Коновальца. На место происшествия были направлены экипажи полиции и спасателей. К их приезду жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать жителей. Выяснилось, что на восьмом этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний мужчина. Вместе с ним в квартире находился и его 37-летний брат, депутат Ровненского областного совета. Обоих доставили в медучреждение с ожогами тела", - говорится в сообщении.

Фото: rv.npu.gov.ua

По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

Начато досудебное расследование, полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.

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