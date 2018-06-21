В четверг, 21 июня, в Харькове госпитализировали еще двух сотрудниц горсовета, которые пострадали от распыления газа 20 июня Таким образом общее количество пострадавших возросло до 4 человек.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в мэрии Харькова Юрий Сидоренко.

"По поводу вчерашнего погрома в мэрии. Сегодня госпитализированы еще две сотрудницы городского совета. У обеих женщин - проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками. Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием", - написал он в Facebook.

Он добавил, что вчера от фракции "Видродження" и от сотрудников мэрии были поданы заявления в полицию. И что девять портретов градоначальников прошлых лет уничтожены полностью. А у вице-мэра Андрея Руденко, которого вчера бросили в мусорный бак, сломан палец.

Фото: facebook.com

Напомним, что "Страна" разбиралась, кто и зачем кошмарит мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщала "Страна", в СБУ открестились от причастности к погромам в Харьковском горсовете.